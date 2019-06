En değerli ve en eski klasik araçlar görücüye çıktı

Filmlere konu olmuş, cumhurbaşkanları ve ünlü simalarca kullanılmış en nadide, hızlı, pahalı ve eski 600'den fazla klasik araç "II. Uluslararası İstanbul Klasik Araç Festivali"nde görücüye çıktı.

Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından düzenlenen, cumhurbaşkanlarının makam araçlarından 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hayatını kaybettiği ambulansa ve Hulusi Kentmen, Fatma Girik ve Zeki Alasya gibi ünlülerin Yeşilçam filmlerinde kullandığı otomobillere kadar 600'ü aşkın klasik aracın buluştuğu festival, Tüyap Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Festivalin açılış etkinliğinde konuşan AOF Genel Sekreteri İlker Tayalı, uzun süredir festivalle ilgili çalıştıklarını belirterek, ziyaretçilerin, Avrupa ve Amerika'da yapılan klasik otomobil festivallerinin bir benzerini burada görebileceklerini ve etkinlikte klasik araçlarla ilgili her şeyi bulabileceklerini söyledi.

Tayalı, 30 yaşını aşmış otomobil, kamyon, kamyonet, motosiklet ve bilumum motorlu araçların "antika" veya "klasik" olarak kabul edildiğini anımsatarak, federasyonun amacının, klasik veya antika araçların ülkeye kazandırılması, otomotiv sanayisinin gelişim sürecinin detaylarının gelecek nesillere aktarılabilmesi, tarihi taşıt mirasının korunması" olduğunu anlattı.

Geçmişte bu otomobilleri kullananlara nostalji yaşatmayı ve yeni nesle klasik otomobilleri sevdirmeyi istediklerini dile getiren Tayalı, bu uğraşın ne kadar güzel bir hobi olduğunu göstermeye çalıştıklarını bildirdi.

Tayalı, ayrıca festival sayesinde klasik araçlar konusunda karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümü için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydederek, bu sorunların hükümet nezdinde çözülmesi için girişimlerde bulunduklarını aktardı.

"Klasik araçla ilgili her şey bu festivalde"

AOF Genel Sekreteri Tayalı, geçen yıl ilki düzenlenen festivalde 315 aracın ziyaretçilerle buluştuğunu belirterek, bu yıl sayının 600'ü aştığını, çok geniş yelpazede farklı araçların meraklıların beğenisine sunulduğunu söyledi.

Bu yıl ziyaretçi sayısının 2018'e göre 2,5 kat artışla 20 bine çıkmasını beklediklerini dile getiren Tayalı, festivalde ayrıca klasik araç yedek parçalarının ve ekipmanlarının satılacağını workshopların yanısıra klasik araçlara ilişkin her şeyin bulunabileceğini bildirdi.

Tayalı, federasyon üyesi 14 kulübün ve üyelik başvurusunda bulunan diğer oluşumların etkinlikte ciddi katkısı olduğunu kaydederek, hazırlık sürecine ilişkin bilgiler verdi.

Kırmızılı Çocuklar Derneği ile sosyal sorumluluk projesi çalışması yapılacağını aktaran Tayalı, şu bilgileri verdi:

"Çocuklar için oyun-eğlence ve workshop alanları, çocuklarla Volkswagen ve trabant otomobilleri boyama etkinliği, klasik otomobillerle ilgili video gösterimleri, söyleşiler, mini konserler, dans showlar, yedek parça, çıkma parça, aksesuar, vintage objelerin satılacağı standlarımız da festivalimizin bir parçası olacak. Ayrıca yaklaşık 30 otomobilin katılımıyla gerçekleşecek olan Klasik Otomobil Müzayedesi de festivalin heyecanı yüksek ilgi çekecek bölümlerinden biri olacak."

Cumhurbaşkanlarının makam araçları festivalde

Festivalde 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından kullanılan Cadillac marka 1967 model makam aracı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından makam aracı olarak kullanılan Mercedes 600 Pullman model araç da ziyaretçilerle buluştu.

Öte yandan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hayatını kaybettiği Mercedes marka ambulans da ilgi çeken araçlar arasında yer aldı.

Fatma Girik'ten Hulusi Kentmen'e Yeşilçam otomobilleri

Festivalde genç yaşlı herkese nostalji rüzgarı estiren Yeşilçam ünlülerinin kullandıkları otomobiller de ayrı bir bölümde yer aldı. Bunlar arasında; Türk sinemasında babacan tavırları, tatlı sert karakteri ile unutulmaz oyuncular arasında kendine özel bir yer edinen Hulusi Kentmen'in yıllarca kullandığı 1956 Ford Fairline Convertible, "Şoför Nebahat" filminde Fatma Girik'in, babası öldükten sonra şoförlük yapmak zorunda kalarak kullandığı 1952 model Plymouth Sedan marka araç da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Zeki Alasya'nın 1960 model Chevrolet Impala'sı, Müzeyyen Senar'ın sıfır olarak ilk satın aldığı ve uzun yıllar kullandığı 1970 Anadol'u, Ayhan Işık'ın 1966 model Mercedes'i ve Sadri Alışık'ın 1957 Chevrolet Belair'i de ziyaretçileri Türk sinemasında bir yolculuğa çıkararak anıları canlandırdı. Festivale gelen ziyaretçiler bir de sürpriz yaşadılar. İlk Türk otomobili Devrim'in replikası sinema alanında sergilenirken, filmi de sürekli gösterimde oldu.

Hollywood ünlülerinin klasikleri de festivalde

Bu yıl ikinci kez düzenlenen festivalde Rock'n Roll'un efsanesi Elvis Presley'in 1954 model Cadillac marka otomobili ve sinemacı kimliği ile olduğu kadar hızlı yaşam tarzıyla da adından hala söz ettiren Marilyn Monroe'nun hayattayken kullandığı 1956 Model Ford Thunderbird'ü en nadide parçalar arasında yer aldı.

Bunların yanında ayrıca; Steve McQueen'in 1960 Porsche 356'sı, Harry Potter'ın 1959 Ford Anglia'sı, Fenomen dizi Kara Şimşek'te kullanılan 1982 Pontiac Transam'ı, seksenlerin unutulmaz televizyon dizisi Dallas'ta kullanılan 70'li yıllara ait Chevrolet pick-up, bir nesile ilham veren VW Herbie, efsane Aston Martin model otomobiller de festivalde yer alarak anıları yeniden canlandırdı.



Festivaldeki "en pahalı, en yaşlı, en hızlı klasikler"

İkinci kez düzenlenen festival, zamanının en hızlı, en pahalı, en eski, en yeni ve en çok tercih edilen klasiklerini otomobilseverlerle buluşturdu. Festivalin en hızlısı 300 kilometre sürate ulaşabilen 1997 Ferrari F355 Spider olurken, en yaşlı otomobil olarak 1926 Ford Model T yer aldı.

Festivalde ayrıca çok nadir bulunan 1929 Ford Model A40 Mail Truck da otomobil tutkunlarının görebileceği ender araçlar arasında bulunuyor.

Son gün müzayede gerçekleştirilecek

Festivalin son günü olan 30 Haziran'da yaklaşık 30 klasiğin katılacağı bir müzayede de gerçekleştirilecek. Clark Gable'dan Marilyn Monroe'ye, Steve McQueen'den Elvis Presley'e kadar ünlülerin de kullandığı klasik otomobiller, Borusan Manheim Türkiye tarafından yönetilecek müzayedeyle satışa çıkacak.

Yoğun bir katılım beklenen açık artırmaya zamanının en popüleri olan 30 klasik otomobil yeni sahiplerinin olacak. Ayrıca kamyonlar ve eski otobüslerin de katılacağı festivalin biletleri Biletix ve kapı girişinde temin edilebiliyor.

