En doğal oyuncak - Son Dakika

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Adem Sarıduman, kurduğu atölyede ağaçları oyarak yaptığı oyuncakları çocuklara ücretsiz vererek yüzlerini güldürüyor.

Tomarzalı Marangoz Ustası 61 yaşındaki Adem Sarıduman, emekli olduktan sonra kurduğu atölyede bugüne kadar yüzlerce oyuncak yaparak hem zamanını en iyi şekilde değerlendiriyor hem de yaptığı oyuncaklar ile onlarca çocuğu sevindirdi. Zamanın büyük bir kısmını atölyesinde geçiren Sarıduman, yaptığı oyuncakları çocuklara vererek yüzlerini güldürdü.

Yaptığı oyuncaklarla ilgili bilgiler veren Adem Sarıduman, "25 yıl marangozluk yaparak emekli olduktan sonra marangozluk işini bıraktım. Emekli olduktan sonra kendimi bir boşlukta hissettim. Malum Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle evlere kapandık. Evde boş boş oturmayı kendime yediremedim. Evimin bahçesi içerinde bir alana küçük bir atölye kurarak elde ettiğim tahta ve ağaçlardan ahşaptan oluşan doğal araba, traktör, ev, tüfek gibi çocukların oynayacağı türden oyuncaklar yapıp torunlara, komşu çocuklarına, akrabalarımız çocuklarına kısacası eşe dosta ücretsiz bir şekilde yapıp veriyorum. Hem çocuklar sevinmiş oluyor hem de ben zamanımı boşa geçirmemiş oluyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ