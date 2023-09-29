Apple'ın iPhone 15 serisi için vatandaşlar AVM önünde kuyruk oluşturdu
Son Güncelleme: 29.09.2023 09:54
Apple'ın eylül ayının başında tanıttığı yeni iPhone 15 serisi ilk andan itibaren ilgi odağı oldu. Hem tasarım hem de özellik bakımından heyecanlandıran seri, bugün Türkiye'de de satışa sunuluyor. Vatandaşlar en düşük modeli 50 bin TL olan telefon için saatler öncesinden mağaza önlerinde kuyruk oluşturdu.
ABD'li teknoloji devi Apple'ın son akıllı telefon modeli iPhone 15 ve serisinin satışı bugün itibarıyla Türkiye'de başladı. Yeni seriden ürün satın almak isteyenler ise sabahın ilk ışıklarıyla alışveriş merkezlerinin önünde sıraya girdi.
YOĞUN TALEP VAR
Türkiye'de serinin satışı için geçtiğimiz hafta ön sipariş uygulaması başlatılmıştı. Bugünse telefon ve yeni seriye ait diğer ürünler, Apple mağazalarında ve resmi satış noktalarında insanların beğenisine sunulacak. Yoğun talebin olduğu 15 serisi için vatandaşlar da saatler öncesinden AVM önlerinde kuyruk oluşturdu.
EN DÜŞÜK MODEL 50 BİN TL
E n düşük modeli 50 bin liraya satılacak olan iPhone 15 serisi, özellikleriyle teknoloji severleri mest etti. İşte 15 serisinin fiyat listesi:
- iPhone 128 GB 49.999 TL
- iPhone 15 256 GB 53.999 TL
- iPhone 15 512 GB 61.999 TL
- iPhone 15 Plus 128 GB 56.999 TL
- iPhone 15 Plus 256 GB 60.999 TL
- iPhone 15 Plus 512 GB 68.999 TL
- iPhone 15 Pro 128 GB 64.999 TL
- iPhone 15 Pro 256 GB 68.999 TL
- iPhone 15 Pro 512 GB 76.999 TL
- iPhone 15 Pro 1 TB 84.999 TL
- iPhone 15 Pro Max 256 GB 76.999 TL
- iPhone 15 Pro Max 512 GB 84.999 TL
- iPhone 15 Pro Max 1 TB 92.999 TL
IPHONE 15 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ
- iPhone 15'in çerçeveleri bir önceki modele oranla daha ince ve parlaklığı iPhone 14'ün 2 katı olacak.
- Siyah ve beyazın yanı sıra pastel tonlarda pembe, sarı ve yeşil renklerde satışa sunulacak.
- iPhone 15, 48 megapiksel kamera kullanacak.
- Daha büyük olan 15 Plus modeli aynı zamanda daha uzun pil ömrü sunacak.
- Geçen yıl, akıllı telefonlar gibi kişisel cihazların varsayılan olarak USC-C şarjını kullanmasını gerektiren Avrupa Birliği kararına uymak zorunda kalacağını belirten Apple'ın tanıttığı yeni iPhone modeli, USB-C şarj bağlantı noktasına sahip olacak.
- iPhone 15 Pro'nun yan tarafında yer alan "Action Button" tuşu, birçok işlemi yapmaya imkan verecek. Telefon, yeni titanyum tasarımı sayesinde hafifleyecek.
- A17 Pro çipi ile gelen iPhone 15 Pro, birçok işlemin daha hızlı yapılmasına olanak tanıyacak, otomatik düzeltme, görselden bir şeyler silme gibi işlemleri yapabilecek ve yeni çip yüksek performansta mobil oyun performansı sunacak.
- iPhone 15 Pro, üç kat daha iyi zoom yapabilecek.