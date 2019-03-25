Son Dakika Haberleri: En Eğlenceli Hukuk Dersi

En Eğlenceli Hukuk Dersi

1 saat önce

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri köy okulunda ki öğrencilere gönüllü rehberlik yaptı.

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Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri köy okulunda ki öğrencilere gönüllü rehberlik yaptı.

Yakutiye Gençlik Merkezi'nin katkılarıyla Çat'ın Bardakçı köyüne giden genç tiyatrocular ile Hukukçular Kulübü, çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Savcı ve Hakim adayları, gelecekte hukukçu olmak isteyen öğrencilere gönüllü rehberlik yaptılar.

Öğrenciler tarafından soru yağmuruna tutulan hakim ve savcı adayları verdiği cevaplarla gelecekte hukuk okumayı hedefleyen minik öğrencileri gönüllü olarak bilgilendirdi.

Mesleki rehberlik ve değerler eğitim sonrası tiyatro kulübü, çocukları animasyon ve çocuk oyunları ile eğlendirdi. Palyaço ve dev maskotlarla eğlenceli vakit geçiren minikler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Gönüllüler oyunlar sonrası öğrencilerle tekrar görüşmek üzere sözleşip hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:18 Kaynak: İHA

Hukuk Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Güncel
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