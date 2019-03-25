En Eğlenceli Hukuk Dersi
1 saat önce
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri köy okulunda ki öğrencilere gönüllü rehberlik yaptı.
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
öğrencileri köy okulunda ki öğrencilere gönüllü rehberlik yaptı. Yakutiye
Gençlik Merkezi'nin katkılarıyla Çat
'ın Bardakçı köyüne giden genç tiyatrocular ile Hukukçular Kulübü, çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Savcı ve Hakim adayları, gelecekte hukukçu olmak isteyen öğrencilere gönüllü rehberlik yaptılar.
Öğrenciler tarafından soru yağmuruna tutulan hakim ve savcı adayları verdiği cevaplarla gelecekte hukuk okumayı hedefleyen minik öğrencileri gönüllü olarak bilgilendirdi.
Mesleki rehberlik ve değerler eğitim sonrası tiyatro kulübü, çocukları animasyon ve çocuk oyunları ile eğlendirdi. Palyaço ve dev maskotlarla eğlenceli vakit geçiren minikler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Gönüllüler oyunlar sonrası öğrencilerle tekrar görüşmek üzere sözleşip hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:18 Kaynak: İHA
Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" Sözünün Patentini Aldı
İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller
Vatandaşların Gözü Önünde Çörek Otu Yağı Üretip Kilosunu 90 Liradan Satıyor
65 Milyon Euroya Alınan Metrobüsler Kullanılmadan Hurdaya Çıktı