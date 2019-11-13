Son Dakika Haberleri: En eğlenceli tatil TRT Çocuk kahramanları Forum Trabzon'da
Son Dakika Güncel En eğlenceli tatil TRT Çocuk kahramanları Forum Trabzon'da - Son Dakika

En eğlenceli tatil TRT Çocuk kahramanları Forum Trabzon'da

6 saat önce

TRT Çocuk'un sevilen kahramanları ara tatilde Forum Trabzon'da minik hayranlarını bekliyor.

En eğlenceli tatil TRT Çocuk kahramanları Forum Trabzon'da, System.String[]

TRT Çocuk'un sevilen kahramanları ara tatilde Forum Trabzon'da minik hayranlarını bekliyor. İbi ve Tosi'nin katılacağı renkli sahne şovuna tüm minikler davet edildi.


Çocukların severek izlediği çizgi film İbi ve Tosi, 18-19 ve 20 Kasım tarihlerinde her gün 13: 00 -15: 00 ve 17: 00 saatlerinde üç farklı seansta gerçekleşecek etkinlikler ile Forum Trabzon'da küçük hayranlarıyla buluşacak.


Karşılaştıkları sorunlara matematik ve fen bilgilerini kullanarak çözümler üreten ve çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağlayan İbi ve Tosi gösterisi; özel dekoru ve sahne şovlarıyla 18-20 Kasım tarihleri arasında Forum Trabzon'da minik izleyiciler ile bir araya gelecek.


Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlikte çocuklar "İbi ile Tosi" ile birlikte eğlence dolu oyunlar ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirme fırsatını yakalayacak. - TRABZON

Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hamsi fiyatıyla yüzleri güldürmeye devam ediyor
Trabzon'da yaylada olaylı yıkım devam ediyor Trabzon'da olaylı yıkım! Yayla evleri sahipleri tarafından ateşe verildi ORC'nin yeni yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven oranı yüzde 54 oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 21:55:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En eğlenceli tatil TRT Çocuk kahramanları Forum Trabzon'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]