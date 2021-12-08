En eğlenceli teneffüs... Öğrenciler teneffüste halay çekip göbek atıyor - Son Dakika

En eğlenceli teneffüs... Öğrenciler teneffüste halay çekip göbek atıyor

En eğlenceli teneffüs... Öğrenciler teneffüste halay çekip göbek atıyor Öğrenciler teneffüsleri halay çekip, göbek atarak geçiyor.

En eğlenceli teneffüs... Öğrenciler teneffüste halay çekip göbek atıyor AĞRI - Öğrenciler teneffüsleri halay çekip, göbek atarak geçiyor. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ilkokul öğrencileri teneffüsler de halay çekerek eğleniyorlar. Taşlıçay Balıkgöl İlkokulunda Ders aralarında okul yönetiminin açtığı halay müzikleri eşliğinde çocuklar eğlenerek stres atıyorlar. Ders streslerinin giderilmesi amacıyla bu etkinliği yaptıklarını belirten Okul Müdürü Erdoğan Aydemir öğrenciler için ders aralarında farklı etkinlikler yaptıklarını belirtti. Öğrencilerin, en çok halay oyunlarını sevdikleri belirten Okul müdürü Aydemir bu etkinliğin çocuk eğitiminde çok ciddi etkiler oluşturduğunu da vurgulayarak projenin tüm okullarda uygulanması ve örnek alınması gerektiğini belirtti.

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