En Eğlenceli Yaz Tatili

Genel olarak herkesin çok daha eğlenceli bir yaz geçirmesine yardımcı olan yaz kampı sayesinde hem pek çok arkadaş edinecek hem de eğitici spor aktivitelerinden faydalanacaksınız. Doğa ile iç içe denizinde içinden geçtiği Toros Dağlarının eteğinde çok daha keyifli zaman geçirmek için bu kampı tercih etmelisiniz. Pek çok kişinin katıldığı kampta çok sayıda eğitici aktivitelerin bulunması herkesin son derece memnun kalmasını sağlamaktadır. Her yaş grubuna özel alanların bulunduğu pek çok bölümler bulunmaktadır.

Yaz Kampı Hakkında

Kış aylarında çok fazla sıkılan ve yorucu bir okul maratonun sonunda rahat bir nefes almak için tüm yaş gruplarına özel olarak belirlenen gerek eğitici gerek ise eğlenceli zamanlar geçirmek için en doğru seçim yaz kampıdır. Burada son derece profesyonel eğitmenler eşliğinde her türlü kültürel ve spor aktiviteleri bir arada alma imkanı sağlanmaktadır.

Büyük bir arazi üzerine kurulan kampımızda herkesin kendine ait özel Bungadovlar bulunmaktadır. Tüm gençlerimizin ve çocuklarımızın çok daha eğlenceli zaman geçirmesine yardımcı olan alanlardır. Yaz kampında istediğiniz spor alanından yararlanabilir ve eğitmenler gözetiminde doyasıya spor yapabilirsiniz. Burada kurulan yeni arkadaşlıklar sayesinde herkes çok daha keyifli bir yaz geçirerek hem eğlenecekler hem de pek çok bilgiye sahip olacaklar.

En Güvenli Yüzme Kursu

Havaların ısınması ile genel olarak herkesin tek isteği denizde ya da havuzda doyasıya yüzmek olmaktadır. Bunun için yüzmeyi çok iyi bilmek gerekir. Yaz kampımız bünyesinde bulunan yüzme kursu ile çok daha iyi bir yüzücü olmanız mümkün olmaktadır. Özellikle yüzmeye verdiği önem ile kampımız hem yetişkinler için hem de çocuklar için özel doğru teknikler ile yüzme dersi verilmektedir.

Yüzme dersleri profesyonel eğitim almış uzman eğitmenlerimiz tarafından özenle verilmektedir. Eğitim verilen havuzlar son derece hijyenik olmakla birlikte özel sağlığa zarar vermeyen malzemeler ile temizlenmektedir. Ailece de katılabileceğiniz kampımızda çok iyi birer yüzücü olabilirsiniz.

Gençlere Özel Aktiviteler

Doğa, deniz, dağ, tepe hepsinin iç içe olduğu kampımızda gençler çok daha keyifli zaman geçirme fırsatı yakalayacaklar. Özellikle yeni arkadaşlıkların kurulmasına yardımcı olan kampımızda eğlenirken profesyonel eğitmenlerimiz sayesinde pek çok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Doğada yalnız kalarak kendinizi dinlerken arkadaşlarınızla birlikte tüm spor alanlarının keyfini gençlik kampı ile çıkaracaksınız. Ferahlamak ve doyasıya güzel bir yaz geçirmek için gençlerimize özel kampımıza hiç zaman kaybetmeden başvurabilirsiniz. Kış aylarının yorgunluğunu daha eğlenceli zaman geçirerek atacaksınız.