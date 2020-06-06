En eski ve en büyük Maya anıtı keşfedildi - Son Dakika

En eski ve en büyük Maya anıtı keşfedildi

Arkeologlar güney Meksika'da lazer tarayıcılar yardımıyla bir anıt kompleksi keşfetti.

En eski ve en büyük Maya anıtı keşfedildi, System.String[]

Arkeologlar güney Meksika'da lazer tarayıcılar yardımıyla bir anıt kompleksi keşfetti. Bu keşif 3 bin yıldan daha eski olan Maya toplumuna dair şaşırtıcı bilgiler sunuyor.Guatemala'daki Tikal gibi Maya kültürünün en bilinen piramit şehirleri her seyahat rehberinde yer alır fakat bu uygarlığa ait sayısız anıt, ev, trafik yolu, drenaj çukuru ve havza hala yağmur ormanlarının derinliklerinde saklı.


Bu saklı yapıları görünür kılabilmek için 2017 yılından beri araştırmacılar Meksika-Guatemala sınırında sistematik olarak lazer tarayıcılarla havadan araştırma yapıyor. Son yıllarda uzaktan algılama yöntemi olarak bilinen ışık ve mesafe belirleme teknolojisi sayesinde Maya kültürü hakkında yeni bilgiler sunan çarpıcı keşifler yapıldı.


Gür bitki örtüsünün altındaki saklı dünya


Arkeologlar, Meksika'nın Tabasco eyaletinde bu teknolojiyi kullanarak muhtemelen Maya kültürünün en geniş ve en eski anıt kompleksi olan yapıya ulaştı. Arizona Üniversitesi'nden Takeshi Inormata öncülüğündeki araştırmacılar, bilim dergisi "Nature"da hepsi aynı şekilde planlanmış, çeşitli boyutlarda 21 tane tören alanına ulaştıklarını bildirdi.


Kuzeyden güneye doğru uzanan bu alanların en büyüğü, 1400 metre uzunluğu, 400 metre genişliği ve 10 ila 15 metre yüksekliğiyle, dikdörtgen bir plato olan Aguada Fenix.


Radyokarbon metodu sayesinde, Aguada Fenix'in en eski bulgularının 3 bin 200 yıl önceye ait olduğu düşünülüyor. Bu geniş alanın inşasına MÖ 1000 yılında başlandığı ve 200 yıl boyunca çeşitli aşamalarla devam edildiği söyleniyor. Inomata'ya göre, bu bulgular alanın bugüne kadar Maya uygarlığına ait keşfedilmiş en büyük ve aynı zamanda en eski anıt alanı olduğunu gösteriyor.


Hiyerarşisiz bir toplum


Klasik dönem dik Maya piramitlerlerinden farklı olarak, Aguada Fenix'in anıt platoları pek çok insana alan sağlıyor. Araştırmacılar anıt komplekslerin hiyerarşisiz bir toplum tarafından/ hiyerarşisiz bir toplum için yaratıldığını belirtiyor.


Araştırmacılar, Aguada Fenix'te yüksek rütbeli insanlara ait bir heykel bile bulunmayışını, Maya toplumunun erken zamanlarında topluma hizmeti merkeze alan, büyük sosyal farklılıkların olmadığı sınıfsız bir toplumda yaşadıkları şeklinde yorumluyor.


Maya uygarlığının geç zamanlarında güçlü liderlerin ve yönetim sistemlerinin insanları çalışmaya zorladığı biliniyor fakat daha eski zamanlara ait olan bu yeni bulunan alanda güçlü elit bir kesime ait hiçbir kanıta rastlanmıyor. Bu durum ise, Takeshi Inomata öncülüğündeki çalışma grubuna göre, ortak çalışma kültürünün bir sonucu.


Tarihsel Sınıflandırma


Maya kültürü, Meksika'nın güneyinden Honduras'a kadar uzanan bölgede hüküm sürmüş ve MS 200 ila 800 yılları arasında en parlak dönemini yaşamış. Gerileme ise, dokuzuncu ve onuncu yüzyıllarda Mayaların yaşadığı şehir devletleri terketmeleriyle başlamış.


Arkeolog Inomata'ya göre, keşfedilen Aguada Fenix tören alanı Mayalara dair bilinenleri değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda daha eski bir Orta Amerika üst kültürü olan Olmek kültürü ile arasındaki bağlantılara da işaret ediyor.


Son bulgular, Mayaların anıt binaların bulunduğu şehirlerde beklenenden daha erken yaşamaya başladıklarını gösteriyor. Arkeologlar, bu zamana kadar yerleşik hayatın ortak dini ritüeller için bir ön koşul olduğunu varsayıyordu. Kuzey Karolina Üniversitesi'nden antropolog Patricia McAnany, yeni bulguların ise bunun tam tersini gösterdiğinin altınnı çiziyor. Buna göre köy hayatı başlamadan önce, bu anıt binalarda dini kutlamalar yapılıyordu.


Hala cevaplanmayan birçok soru var


Bütün bu bulgulara rağmen hala cevaplanamayan sorular mevcut. Mesela, Mayaların 3 bin yıl önce dört milyon metreküp toprağı sadece ana alan için neden biriktirdiği bilinmiyor.


Ana platonun işlevinin ne olduğu da şu aşamada bir spro işareti. Ayrıca, Aguada Fenix ve çevresinin neden MÖ 750 yılında terkedildiği de açık değil. İklim değişikliğinin insanları yer değiştirmeye zorladığı ve bu alanın sonradan bitkilerle kaplandığı ise muhtemel cevaplar arasında.


Alexander Freund

Arizona Üniversitesi, Meksika, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 08:09 

Son Dakika Yaşam En eski ve en büyük Maya anıtı keşfedildi - Son Dakika

Son Dakika

Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde! Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı 14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı         
00:39
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti         
00:19
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı         
00:00
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı         
23:39
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü         
23:37
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti         
23:21
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı         
23:16
Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı         
23:08
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin         
23:01
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı         
22:27
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı         
22:20
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı         
21:37
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı         
21:17
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi         
21:02
Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu         
21:00
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin         
20:41
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı         
20:38
Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler         
20:24
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir         
20:14
Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı         
19:42
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı         
19:42
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu 16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu         
19:37
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi         
19:30
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı         
19:23
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti         
19:18
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı         
19:18
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı         
18:27
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı         
18:08
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2020 03:06:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: En eski ve en büyük Maya anıtı keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]