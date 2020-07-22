En eskisi 500 yıllık 100 hukuk belgesini bürosunda sergiliyor - Son Dakika

TOKAT'ın Zile ilçesinde avukatlık yapan Murat Kurnaz (50), merak üzerine toplamaya başladığı en eskisi 500 yıllık olan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait 100 hukuk belgesini, restore ettirerek hukuk bürosuna dönüştürdüğü tarihi konakta sergiliyor. Belgeler arasında 1700'lü yıllara ait bir evlilik sözleşmesi de yar alıyor.

Zile ilçesinde yaşayan 27 yıllık avukat Murat Kurnaz, merak üzerine eski tarihli hukuk belgelerini biriktirmeye başladı. Kurnaz, zamanla bir araya getirdiği en eskisi yaklaşık 500 yıllık olan çeşitli 100 hukuk belgesini, restore ettirerek hukuk bürosu olarak kullandığı 90 yıllık tarih konağın bir bölümünü müze haline getirip sergilemeye başladı. Yurt dışından dahi ziyaretçi alan konakta sergilenen Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait belgeler ilgi çekiyor.