En Etkili Koronavirüs İlacı Bulundu İddiası! - Son Dakika

En etkili koronavirüs ilacının bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. BBC tarafından aktarılan habere göre, en etkili koronavirüs ilacı bulundu. En etkili koronavirüs ilacı hakkında tüm detaylar haberimizde.

En Etkili Koronavirüs İlacı Bulundu Mu?

Deksametazon adı verilen ve yaygın olarak bulunan bir ilaç, koronavirüs hastaların hayatlarını kurtarmaya yardımcı olabilir. İngiltere'deki uzmanlar, düşük doz steroid tedavisinin ölümcül virüse karşı mücadelede önemli bir atılım olduğunu söylüyor.

Oxford Üniversitesi'nden bir ekip tarafından yönetilen çalışmada, yaklaşık 2.000 hastane hastasına deksametazon ilacı verdi ve ilacı almayan 4.000'den fazla hasta ile karşılaştırıldı. İlaç solunum cihazına bağlı olan hastalar için ölüm riskini %40'tan %28'e düşürdü. Oksijene ihtiyaç duyan hastalar için ölüm riskini %25'ten %20'ye düşürdü.

Prof. Dr. Peter Horby açıklamasında "Bu, şimdiye kadar mortaliteyi azalttığı gösterilen tek ilaçtır ve önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu büyük bir atılımdır." cümlelerine yer verdi. Baş araştırmacı Prof Martin Landray de bulguların solunum cihazında tedavi edilen her sekiz hasta için bir hayat kurtarabileceğini gösterdiğini söylüyor.

Koronavirüste Son Durum: Vaka Sayısı Kaç Oldu?

15 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 179.831 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.825'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 722, toplam entübe hasta sayısının ise 291 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 152.364 olarak açıklandı.

Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/unwWc4RRXE

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2020

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