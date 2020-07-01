En fazla doğal afet riski Vanuatu'da - Son Dakika

En fazla doğal afet riski Vanuatu'da

Dünyada en fazla doğal afet riski altında ülkeler belli olurken, birinci sıraya Okyanusya'da yer alan ve 56,71 indekse sahip Vanuatu'nun yerleştiği saptandı.

Dünyada en fazla doğal afet riski altında ülkeler belli olurken, birinci sıraya Okyanusya'da yer alan ve 56,71 indekse sahip Vanuatu'nun yerleştiği saptandı. Türkiye'nin ise bu listeye 5,06 ile 113'üncü sıradan yerleştiği kaydedildi.

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Medya takip kurumu Ajans Press, doğal afetler ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl afetler ile alakalı basına 37 bin 426 haber yansıdığı tespit edildi. Bu yıla baktığımızda ise bu rakam 22 bin 781 olurken, bu yıl içerisinde Manisa, Bingöl ve Elazığ gibi Türkiye'nin çeşitli noktalarında olan depremlerin konuşulan başlıklar arasında olduğu görüldü.


Ajans Press'in, WorldRiskReport 2019 verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Dünya'da en fazla doğal afet riski taşıyan ülkeler belli oldu. Böylelikle birinci sıraya 56,71 indeks ile Vanuatu'nun yerleştiği saptanırken ilk 5'te yer alan diğer ülkeler Antigua ve Barbuda, Tonga, Solomon Adaları ve Guyana olarak kaydedildi. Türkiye ise bu listenin 113'üncü sırasına yerleşirken, indeksinin 5,06 olduğu saptandı. 180 ülkeyi kapsayan raporda en düşük risk 0,31 ile Katar olarak görülürken, onu bir üst sıradan 0,54 ile Malta'nın takip ettiği kaydedildi. - İSTANBUL

Türkiye, Ajans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:37 Kaynak: İHA

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