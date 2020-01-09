En fazla fındık ihraç eden KFMİB üyesi 20 firma belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En fazla fındık ihraç eden KFMİB üyesi 20 firma belirlendi - Son Dakika Ekonomi

En fazla fındık ihraç eden KFMİB üyesi 20 firma belirlendi

6 saat önce

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2019'da en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren 20 üyesini açıkladı.

En fazla fındık ihraç eden KFMİB üyesi 20 firma belirlendi, System.String[]

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2019'da en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren 20 üyesini açıkladı.


KFMİB'den alınan bilgiye göre, geçen yıl en fazla fındık ihraç eden 20 üye listesinde, Giresun'dan 7, Ordu'dan 6, Trabzon'dan 4, Samsun ve İzmir'den birer şirket yer alırken, talebi doğrultusunda bir firmanın adı ve bulunduğu il açıklanmadı.

Geçen yıl en fazla fındık ihraç eden firma Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ olurken adı açıklanan diğer 18 firma ise şöyle sıralandı:

" Durak Fındık, Özgün Gıda, Yavuz Fındık, Poyraz Fındık, Özgün Gıda, Arslantürk Tarım Ürünleri, Yavuzkan Hazel Gıda, Sabırlar Fındık, Gürsoy Tarımsal Ürünler, Noor Fındık, Şenocak Gıda, Özyılmaz Fındık, Karımex Gıda, Dost Fındık, Nimeks Organik, Karadere Tarım Ürünleri, Ahmet Ak Gıda, Mehmet ve Şahap Bozbağ Fındık ve Kümbetli Tarım Ürünleri."

Karadeniz, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:18 Kaynak: AA
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