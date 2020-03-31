En fazla hibe desteği su ürünleri üretimine

Trabzon'da 27 tarımsal projeye toplam 29 milyon 449 TL yatırım için 14 milyon 724 bin TL hibe desteği verilecek.



Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi tarafından yürütülen, "13. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında 29 projeye, harcama tutarının yüzde 50'si oranında hibe desteği verileceği en fazla hibe desteği ise Su Ürünleri üretimine verileceği belirtildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın doğal kaynakları ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla yürütülen "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" 2006 yılından beri İl Müdürlükleri tarafından yürütülüyor.



Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay,"Ekonomik Yatırımlar Hibe Destekleri" başlığı altında verilen bu teşviklerin, ülkemizin ihracatında önemli bir kalem olan su ürünlerinin üretimi, işleme ve değerlendirilmesi, tarımsal ürünlere katma değer kazandıracağını, belirterek daha yüksek gelir elde edilmesini, sanayide ürün çeşitliliği ve çiftçinin ürününe olan talebi artırarak kırsal kalkınmaya önemli oranda katkı sağlayacağını söyledi.



En fazla hibe desteği su ürünlerine



Yatırımlardan en fazla hibe desteğinin Su Ürünlerine verileceğini kaydeden Gülbay, "10 Adet su ürünleri üretim, işleme ve değerlendirme 15 milyon 168 bin 998 TL için 7 milyon 584 bin 499 TL hibe. 3 Adet süt ürünleri işlenmesine 2 milyon 953 bin TL için 1 milyon 476 bin 500 TL hibe. 2 Adet hayvancılık sabit tesislerine 1 milyon 38 bin 258 TL için 519 bin142 TL hibe. 2 Adet hububat işleme tesislerine 3 milyon 685 bin TL için 1 milyon 842 bin 500 TL hibe,3 Adet bitkisel ürün işleme tesislerine 3 milyon 312 bin 620 TL için 1 milyon 656 bin 310 TL hibe. 1 Adet kırsal turizm tesisine 500 bin TL için 250 bin TL hibe. 6 Adet el sanatları üretimine ise 2 milyon 791 bin 602 TL için 1 milyon 395 bin 801 TL hibe. Toplamda 27 tarımsal projeye toplam 29 milyon 449 bin 504 TL yatırım için 14 milyon 724 bin 752 TL hibe ödemesi gerçekleştirilecek ve 291 kişiye ek istihdam alanı sağlanacak. Aynı program dahilinde, 2006-2019 yılları arasında Trabzon'da toplam proje tutarı 63 milyon 864 bin 445 TL olan 96 proje için 29 Milyon 266 bin 348 TL tutarında yatırım desteği sağlanırken, 632 kişiye de istihdam alanı açıldı"diye konuştu. - TRABZON