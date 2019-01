En Fazla İş Güvenliği Riski Madencilik Sektöründe"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sektörel Risk Yönetimi ve İstatistik Daire Başkanı Ergün Can Türkiye 'de iş güvenliği riskinin en fazla madencilik sektöründe yaşandığını bildirdi.Can, bir otelde düzenlenen "İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı Bilgilendirme ve Eğitim Günleri" toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, iş sağılığı ve güvenliği uygulamaları eksikliklerinden kaynaklanan insani ve maddi kayıpların, Türkiye ve dünya genelinde sorun teşkil ettiğini söyledi.Sorunun çözümü ve aile refahının artırılmasını hedeflediklerini anlatan Can, bu anlamda önemli çabalar sarf ettiklerini ve dünyadaki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini vurguladı.Türkiye genelinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda zaman zaman sorunlar yaşanmasına rağmen önemli mesafeler de kaydedildiğini belirten Can, eksikliklerin giderilmesi için önemli fırsatlar sunduklarını anlattı.Can, genel müdürlüklerinin temel hedeflerinden birisinin de güvenli bir iş ortamı sağlanması olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizdeki iş güvenliği riskini en fazla madencilik sektöründe yaşıyoruz. Meydana gelen elim maden kazaları, toplumsal hassasiyetimizi artırmakta, her maden kazasından sonra iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar tartışılmaktadır. Mevzuatların uygulanabilirliği, sunulan fırsatlar anlamında bilgilendirme faaliyetleri de önem arz ediyor. O yüzden bugün Gaziantep 'te hayata geçirilen çalışmayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan da ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalar yapıldığını, bu anlamda da önemli aşamalar kaydedildiğini kaydetti.