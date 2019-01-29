En Fazla İstihdam Artışı Antalya'da Gerçekleşti

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Meyve ve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Mayıs Ayına Kadar Birçok Üründe Sıkıntı Yaşanacak!

Kızına İşkence Yapıp, 'Bu Daha Fragman' Diyen Annenin 10 Yıl Hapsi İstendi

Hiç Geliri Olmayan Çocuklar ile %40 ve Üzeri Engellilere Devlet Tarafından 817 Lira Maaş Ödeniyor