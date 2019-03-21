En Fazla İsveç, Türkiye Dördüncü Sırada

EUROSTAT'ın verilerine göre AB
ülkelerinin yüzde 43'ünün, yaklaşık 182 milyon hektar ormanlık ve ağaçlık alana sahip olduğu anlaşıldı. Tarım için kullanılan alanların oranı ise yüzde 41 olarak kayda geçti. AB ülkeleri arasında en fazla ormanlık alana sahip ülke İsveç
(30.5 milyon hektar) olarak ön plana çıkarken, bu ülkeyi İspanya
(27.6 milyon hektar) ve Finlandiya
(23 milyon hektar) takip etti.
ALMANYA 11.4 MİLYON HEKTAR Söz
konusu ülkeler, AB'deki ormanlık ve ağaçlık alanın toplam yüzde 29.4'ünü oluşturdu. Rapordaki verilere göre, Türkiye
21.9 milyon hektar ormanlık ve ağaçlık alana sahip bulunuyor. Türkiye bu rakamla, 28 AB üyesiyle karşılaştırıldığında dördüncü sırada yer alarak, Fransa
(17.6 milyon hektar), Norveç
(14.1 milyon hektar), Almanya
(11.4 milyon hektar), İtalya
(11.1 milyon hektar) ve Polonya
(9.4 milyon hektar) gibi birçok üye ülkeyi geride bıraktı.