Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

4 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,01 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,85 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,75 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,01 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,85 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,75 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,048720 -1,01
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027516 -0,85
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,088574 -0,75
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,099078 -0,72
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016119 -0,72
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013854 -0,70
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023044 -0,70
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016499 -0,64
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022589 -0,63
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,064916 -0,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:44 Kaynak: AA

Ekonomi
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