En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
2 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,55 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,44 ile "Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,55 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,44 ile "Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,026521
|-0,93
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,031042
|-0,55
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,022551
|-0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,086542
|-0,43
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,047646
|-0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,042529
|-0,33
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,044450
|-0,31
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,059110
|-0,30
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012523
|-0,29
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,055052
|-0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:38 Kaynak: AA
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