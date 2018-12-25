Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

4 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,50 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,94 ile "Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,92 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,50 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,94 ile "Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,92 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,085242 -1,50
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022338 -0,94
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030756 -0,92
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040040 -0,63
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,042276 -0,59
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,062350 -0,59
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,058789 -0,54
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,017539 -0,53
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025200 -0,53
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021905 -0,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:32 Kaynak: AA

Ekonomi
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