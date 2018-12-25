En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,085242 -1,50 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022338 -0,94 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030756 -0,92 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040040 -0,63 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,042276 -0,59 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,062350 -0,59 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,058789 -0,54 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,017539 -0,53 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025200 -0,53 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021905 -0,46

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,50 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,94 ile "Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,92 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)