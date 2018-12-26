En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,02 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF", yüzde 0,90 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,88 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,02 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF", yüzde 0,90 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,88 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009273
|-1,02
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,021708
|-0,90
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,013928
|-0,88
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,090147
|-0,81
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,100194
|-0,81
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,092710
|-0,79
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019625
|-0,78
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,055561
|-0,78
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,063506
|-0,77
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,021336
|-0,77
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:30 Kaynak: AA
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