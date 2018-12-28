En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
47 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,56 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 0,37 ile "Vakıf Em. ve Hay. Din.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,56 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 0,37 ile "Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF" ve yüzde 0,36 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,016841
|-0,56
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,049933
|-0,37
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011004
|-0,36
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,016742
|-0,30
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019176
|-0,30
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,013858
|-0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023239
|-0,28
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013301
|-0,28
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079581
|-0,26
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009263
|-0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:09 Kaynak: AA
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