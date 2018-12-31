Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

46 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,82 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,73 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,82 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,73 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,048195 -0,83
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017006 -0,82
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021578 -0,73
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018816 -0,70
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046166 -0,66
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,098757 -0,66
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,087220 -0,66
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,074770 -0,66
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024921 -0,65
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016431 -0,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:53 Kaynak: AA

Ekonomi
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