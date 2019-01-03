Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

48 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,08 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 2,86 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,76 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,08 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 2,86 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,76 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016484 -3,08
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016082 -2,86
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,020872 -2,76
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062100 -2,75
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,090675 -2,73
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019188 -2,70
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040424 -2,64
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,064182 -2,59
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,045378 -2,55
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,097068 -2,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:50 Kaynak: AA

Ekonomi
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