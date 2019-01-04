En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
2 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,40 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 1,99 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,93 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,40 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 1,99 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,93 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,016089
|-2,40
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,022536
|-1,99
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,047797
|-1,93
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,039654
|-1,90
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,015777
|-1,90
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,053515
|-1,85
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,096511
|-1,74
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,018738
|-1,70
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013007
|-1,69
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,089141
|-1,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:27 Kaynak: AA
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