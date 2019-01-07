Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

37 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,86 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,72 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,66 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,86 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,72 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,66 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018660 -0,86
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034474 -0,72
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029495 -0,66
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033646 -0,59
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023318 -0,58
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048245 -0,57
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023877 -0,57
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024507 -0,56
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023690 -0,56
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014914 -0,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:30 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bankalar Birliği: Futbol Kulüplerinin Borçlarının Bankaya Devredilmesi Söz Konusu Değil Markete Eşekle Alışverişe Gelen Vatandaşın Marketin Müdürü Olduğu Ortaya Çıktı

Son Dakika! Oyuncu Metin Akpınar Hakkında, "Hükümete Karşı Silahlı İsyana Tahrik Etme" Suçundan Fezleke Hazırlandı Son Dakika! 17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Bu Davadan Tahliye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 16:07:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]