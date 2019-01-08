Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,99 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,98 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,99 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,98 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014662 -0,99
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024265 -0,99
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023642 -0,98
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023089 -0,98
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023459 -0,98
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014769 -0,97
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022021 -0,96
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024097 -0,95
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,025815 -0,93
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023934 -0,92
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:26 Kaynak: AA

Aviva, Ekonomi
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