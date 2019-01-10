Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

55 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,30 ile "NN Hay. Em. Karma EYF", yüzde 0,28 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,27 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,30 ile "NN Hay. Em. Karma EYF", yüzde 0,28 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,27 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Karma EYF 0,087278 -0,30
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011599 -0,28
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016306 -0,27
NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,055722 -0,21
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016681 -0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013222 -0,09
Axa Hayat ve Em. Değ. EYF 0,017945 -0,07
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012326 -0,06
AvivaSA Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,017812 -0,05
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,029571 -0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:44 Kaynak: AA

Ekonomi
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