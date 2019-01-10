En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Karma EYF 0,087278 -0,30 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011599 -0,28 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016306 -0,27 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,055722 -0,21 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016681 -0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013222 -0,09 Axa Hayat ve Em. Değ. EYF 0,017945 -0,07 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012326 -0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,017812 -0,05 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,029571 -0,05

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,30 ile "NN Hay. Em. Karma EYF", yüzde 0,28 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,27 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)