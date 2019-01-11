Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,98 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", yüzde 0,59 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,56 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,98 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", yüzde 0,59 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,56 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,061942 -0,98
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029421 -0,59
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018851 -0,56
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050218 -0,54
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033951 -0,52
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,091154 -0,52
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,062051 -0,46
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,050028 -0,39
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,058870 -0,38
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065746 -0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:01 Kaynak: AA

Ekonomi
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