En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029727 -1,15 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029130 -0,99 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014857 -0,88 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024592 -0,88 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023962 -0,87 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014968 -0,87 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023404 -0,86 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023773 -0,86 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024413 -0,85 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026144 -0,83

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,15 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,99 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,88 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)