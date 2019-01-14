Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,15 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,99 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,88 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,15 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,99 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,88 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029727 -1,15
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029130 -0,99
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014857 -0,88
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024592 -0,88
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023962 -0,87
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014968 -0,87
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023404 -0,86
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023773 -0,86
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024413 -0,85
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026144 -0,83
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:39 Kaynak: AA

Aviva, Ekonomi
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