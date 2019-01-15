Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,41 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,31 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,29 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,41 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,31 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,29 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,013985-0,41
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,019355-0,31
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,013434-0,29
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF0,054403-0,29
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,013764-0,20
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,015414-0,19
Anadolu Hayat Em. Stand. EYF0,028463-0,19
NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF0,037230-0,18
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,029607-0,18
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,013504-0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:05 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti

Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı Ücretli Poşet Uygulamasına Destek Veren Terzi, Bez Torba Dikerek Vatandaşlara Dağıttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 16:49:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]