Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,85 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,81 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,79 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,85 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,81 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,79 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034165 -0,85
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018473 -0,81
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042198 -0,79
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,091521 -0,77
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057771 -0,77
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060709 -0,76
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042039 -0,75
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033317 -0,74
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050416 -0,74
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,062281 -0,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:08 Kaynak: AA

Ekonomi
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