Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,63 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 0,62 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,63 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 0,62 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022966 -0,63
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023513 -0,63
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024139 -0,62
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014583 -0,62
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023195 -0,61
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021906 -0,61
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014698 -0,61
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011399 -0,60
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023982 -0,60
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,025678 -0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:48 Kaynak: AA

Aviva, Ekonomi
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