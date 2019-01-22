Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

47 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 0,85 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 0,85 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023932 -0,86
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014458 -0,86
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023312 -0,85
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021719 -0,85
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014573 -0,85
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022772 -0,84
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023782 -0,83
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,025465 -0,83
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024661 -0,83
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023164 -0,83
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Aviva, Ekonomi
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