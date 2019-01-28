Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

51 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,34 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,32 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,28 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,34 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,32 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,28 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060203 -0,34
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057300 -0,32
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033613 -0,28
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,041729 -0,26
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053543 -0,19
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033102 -0,19
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,033606 -0,16
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059837 -0,16
AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067031 -0,13
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088514 -0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:09 Kaynak: AA

Ekonomi
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