En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,062110 -1,14 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028654 -1,06 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084003 -0,91 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055768 -0,90 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083232 -0,88 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054638 -0,81 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019105 -0,80 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,055025 -0,80 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,073917 -0,76 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050638 -0,75

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,14 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", yüzde 1,06 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,91 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)