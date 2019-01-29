En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,14 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", yüzde 1,06 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,91 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,14 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", yüzde 1,06 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,91 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,062110
|-1,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028654
|-1,06
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,084003
|-0,91
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,055768
|-0,90
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,083232
|-0,88
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054638
|-0,81
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019105
|-0,80
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,055025
|-0,80
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,073917
|-0,76
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,050638
|-0,75
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:18 Kaynak: AA
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