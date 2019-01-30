Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,35 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,09 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,06 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,35 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,09 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,06 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011214 -1,35
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014089 -0,09
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030859 -0,06
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,056172 -0,05
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,025275 -0,05
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,023726 -0,04
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,051955 -0,03
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,048035 -0,03
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,028530 -0,02
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012711 -0,02


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
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