En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011214 -1,35 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014089 -0,09 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030859 -0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,056172 -0,05 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,025275 -0,05 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,023726 -0,04 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,051955 -0,03 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,048035 -0,03 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,028530 -0,02 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012711 -0,02

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,35 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,09 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,06 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)