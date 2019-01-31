En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,99 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF", ve "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,86 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,99 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF", ve "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,86 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033847
|-0,99
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018332
|-0,99
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060701
|-0,86
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,042080
|-0,86
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,057817
|-0,86
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,033258
|-0,81
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,047730
|-0,79
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,055838
|-0,74
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,045117
|-0,72
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,059977
|-0,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:54 Kaynak: AA
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