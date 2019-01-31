En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033847 -0,99 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018332 -0,99 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060701 -0,86 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042080 -0,86 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057817 -0,86 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033258 -0,81 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047730 -0,79 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,055838 -0,74 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045117 -0,72 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059977 -0,69

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,99 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF", ve "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,86 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)