En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
42 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,23 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,22 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,23 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,22 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014501
|-1,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024008
|-1,23
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014622
|-1,22
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023861
|-1,19
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,022843
|-1,18
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023384
|-1,17
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,023242
|-1,17
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,025547
|-1,16
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,021802
|-1,16
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,024351
|-1,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:41 Kaynak: AA
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