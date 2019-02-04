Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,38 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,35 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,38 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,35 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020865 -1,38
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015026 -1,38
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014510 -1,35
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055560 -1,34
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024509 -1,27
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,060644 -1,26
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,089396 -1,24
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021081 -1,20
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063137 -1,20
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028146 -1,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:32 Kaynak: AA

Ekonomi
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