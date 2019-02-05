Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,82 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" yüzde 1,29 "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,92 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,82 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" yüzde 1,29 "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,92 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045569 -1,82
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026728 -1,29
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020887 -0,92
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027944 -0,72
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023151 -0,68
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,083304 -0,64
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,051381 -0,64
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,097067 -0,64
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,109905 -0,64
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033356 -0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:48 Kaynak: AA

İş Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Açıklaması Sonrası İş Bankası Hisseleri Düştü 30 Yıl Önce Oğlunu Terk Eden Kadın, Yıllar Sonra Miras Alabilmek İçin Ortaya Çıktı

Hali Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Davul ve Zurnalarla Karşılandı Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:15:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]