En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,62 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,91 "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,53 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,62 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası
İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,91 "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,53 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044374
|-2,62
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054916
|-0,91
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018331
|-0,53
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033396
|-0,44
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,047252
|-0,38
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060203
|-0,36
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,041766
|-0,34
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,057391
|-0,34
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014448
|-0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023919
|-0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:07 Kaynak: AA
Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor
Üzüm İçin Sigortalama Süresi 28 Şubat'ta Sona Eriyor
Arda Turan'ın Esnaf Lokantası Arşiv Kapandı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan İstanbullulara Müjde! Gebze-Halkalı Hattı 10 Mart'ta Açılacak