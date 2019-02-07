En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
30 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,59 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,48 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,59 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,48 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028970
|-1,03
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018223
|-0,59
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054650
|-0,48
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,054106
|-0,41
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,023325
|-0,35
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,017656
|-0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,013836
|-0,26
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,036129
|-0,25
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,048573
|-0,24
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010915
|-0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:10 Kaynak: AA
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