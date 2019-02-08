En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015389 -0,78 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045335 -0,75 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014339 -0,73 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014562 -0,72 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014422 -0,70 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031616 -0,69 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028775 -0,67 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033995 -0,65 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014716 -0,63 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014282 -0,62

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,78 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 0,75 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,73 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)