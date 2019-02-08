Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

20 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,78 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 0,75 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,73 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,78 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 0,75 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,73 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015389 -0,78
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045335 -0,75
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014339 -0,73
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014562 -0,72
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014422 -0,70
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031616 -0,69
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028775 -0,67
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033995 -0,65
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014716 -0,63
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014282 -0,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:45 Kaynak: AA

Ekonomi
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