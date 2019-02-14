Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,13 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 2,11 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 2,09 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,13 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 2,11 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 2,09 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054380 -2,13
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027802 -2,11
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088703 -2,09
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023088 -2,09
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019352 -1,95
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053954 -1,84
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,101011 -1,82
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,073478 -1,74
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,083222 -1,71
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024031 -1,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Ekonomi
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