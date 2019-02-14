En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054380 -2,13 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027802 -2,11 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088703 -2,09 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023088 -2,09 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019352 -1,95 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053954 -1,84 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,101011 -1,82 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,073478 -1,74 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,083222 -1,71 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024031 -1,68

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,13 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 2,11 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 2,09 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)