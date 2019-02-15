Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,50 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,41 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,35 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,50 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,41 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,35 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026825 -0,50
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014328 -0,41
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014422 -0,35
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033713 -0,34
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031610 -0,33
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014569 -0,30
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014650 -0,29
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014436 -0,29
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014278 -0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:37 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



14 Şubat'ta 14 Liralık Kuponla At Yarışı Oynayan Talihli, 1,7 Milyon Lira Kazandı Çinli Gelin Devlet Desteğiyle Girişimci Oldu

İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu 8 Aylık Hamile Yengesini Öldüren Sanık, Cinayeti Neden İşlediğini Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 17:20:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]