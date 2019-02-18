En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028902 -0,49 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018389 -0,45 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033592 -0,43 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065863 -0,39 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033292 -0,39 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030296 -0,39 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056271 -0,35 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042793 -0,34 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060144 -0,34 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045212 -0,34

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,45 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,43 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)