En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,45 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,43 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,45 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,43 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028902
|-0,49
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018389
|-0,45
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033592
|-0,43
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065863
|-0,39
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,033292
|-0,39
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,030296
|-0,39
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,056271
|-0,35
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,042793
|-0,34
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060144
|-0,34
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,045212
|-0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:55 Kaynak: AA
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