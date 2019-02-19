En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
37 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,49 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,22 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,10 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,49 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,22 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası
İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,10 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012351
|-1,49
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,045963
|-1,22
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054482
|-1,10
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,024114
|-1,06
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,104385
|-1,05
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022333
|-0,96
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027828
|-0,95
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,072603
|-0,95
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018995
|-0,93
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018295
|-0,92
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:36 Kaynak: AA
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