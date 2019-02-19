Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

37 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,49 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,22 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,10 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,49 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,22 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,10 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012351 -1,49
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045963 -1,22
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054482 -1,10
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024114 -1,06
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,104385 -1,05
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022333 -0,96
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027828 -0,95
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072603 -0,95
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018995 -0,93
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018295 -0,92
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:36 Kaynak: AA

İş Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adanalı Kelle Söğüşçü, Ürünlerine Verdiği İsimler Nedeniyle Siparişlere Yetişemez Hale Geldi 41 Kanalda Aynı Anda Yayınlanan Peak Games Reklamı Çalıntı Çıktı

Cinayetten 19 Yıl Hapse Çarptırıldı, Tutuklanmasına Gerek Görülmedi Dehşete Düşüren Olay! Gözü Dönmüş Zanlı, Ağabeyinin Gelinini Öldürüp Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 15:13:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]