En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,33 ile "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF", yüzde 0,24 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,22 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,33 ile "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF", yüzde 0,24 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,22 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,017776
|-0,33
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014346
|-0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026812
|-0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,011250
|-0,20
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,045877
|-0,19
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,013916
|-0,19
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,014446
|-0,17
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,014749
|-0,16
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,014468
|-0,15
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014684
|-0,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:22 Kaynak: AA
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