En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014256 -0,63 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015360 -0,59 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014671 -0,53 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031467 -0,52 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014393 -0,52 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014515 -0,51 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014216 -0,51 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014378 -0,47 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014617 -0,46 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013853 -0,45

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,63 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 0,59 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,53 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)