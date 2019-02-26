En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011399 -0,55 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034017 -0,10 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049787 -0,09 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018549 -0,09 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048119 -0,06 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,011265 -0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012269 -0,03 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF 0,017901 -0,02

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,10 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,09 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 8 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)