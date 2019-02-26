Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

21 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,10 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,09 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,10 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,09 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 8 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011399 -0,55
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034017 -0,10
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049787 -0,09
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018549 -0,09
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048119 -0,06
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,011265 -0,04
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012269 -0,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF 0,017901 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:19 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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